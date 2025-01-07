خلال ساعات.. شوارع تتحول الى برك مياه ووحل في الديوانية (صور)

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا تظهر تحول عدد من شوارع وخلال ساعات الى برك مياه ووحل بسبب تساقط الامطار في خلال ساعات.

وبحسب الناشطين فأن الكثير من المواطنين واجهوا صعوبة بالتنقل بسبب غرق الشوارع وتحول بعضها الى بركة من الوحل.

