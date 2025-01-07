"هل هو سوء تخطيط؟".. مجمع سكني يخفي احد ابرز معالم اليرموك في بغداد

نيوز – محلي

شكا مصلو جامع المحمدية في منطقة ببغداد، اليوم الثلاثاء، من سوء تخطيط مجمع سكني يبنى بجانبه.

وذكر عدد من المصلين لـ نيوز، ان "هذا الاستثمار الفوضوي وسوء التخطيط العمراني جعل واحد من اهم معالم ان تختفي وسط البنايات الشاهقة"، معربين عن استغرابهم "عن كيفية منح اجازات بناء للمستثمرين لإقامة مشاريعهم بصورة تتجاوز على بيوت لله".

وبينوا ان "جامع المحمدية الذي شُيد في ستينيات الماضي يمثل واحداً من اهم معالم منطقتهم التي بدأت تتشوه بسبب آفة الاستثمار غير المدروس التي تضرب المنطقة في السنوات الأخيرة".