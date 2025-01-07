توقعوا انفجاراً.. العاب نارية ترعب المواطنين وسط بغداد

وقال لـ نيوز، إن "العاباً نارية اطلقت من قبل مجهولين اثارت الرعب لدى سكان منطقة بسبب اصواتها التي تشبه الانفجار".واضاف ان "دوريات قامت بالتجول في ازقة المنطقة بحثاً عن مطلقيها والتاكد من عدم وجود اي اصابات".