"طقس العراق".. تحذير من ضباب لغاية صباح الأربعاء

حذرت العامة للأنواء الجوية، مساء الثلاثاء، من ضباب لغاية صباح يوم غد الأربعاء.

وقالت في بيان، "تحذيرات هذه ولغاية صباح الأربعاء من تشكل من الضباب ما بين متوسط الى كثيف".