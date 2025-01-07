غداً في المثنى.. تعطيل دوام المدارس ورياض الاطفال

قررت لتربية تعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال يوم غد الأربعاء.

وقالت المديرية في بيان، "الحاقا للتوجيه السابق للمدير العام ولاستمرار نزول الامطار بغزارة وحرصا منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة قررنا تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في مدارس كافة ورياض الاطفال".

وأضاف البيان "يستثنى من ذلك المديرية وأقسامها".

وشهدت مناطق عدة من اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من ضباب لغاية صباح يوم غد الأربعاء.