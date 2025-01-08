افتتاح المبنى الجديد لمديرية التسجيل العقاري في أيمن الموصل

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ نيوز، إن " مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي، افتتحت اليوم، المبنى الجديد لمديريتها في الجانب الأيمن بالموصل، وذلك بعد تجهيز المبنى بالاثاث ومستلزمات العمل".وأضافت الوزارة، أن "ذلك تم برعاية وزير العدل خالد شواني، وبحضور محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من المسؤولين وممثلي الدوائر الرسمية، فضلاً عن جمع من وجهاء المحافظة".وبحسب البيان، فإن وزارة العدل، حدثت الكثير من مباني مؤسساتها بالتعاون مع الإدارات المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظات، حيث تم اخلاء العديد من المبان المتهالكة والمستأجرة واستبدالها بمواقع عمل افضل واكثر ملائمة مع طبيعة الخدمات المقدمة في الدوائر العدلية.