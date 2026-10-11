الخارجية: بغداد تستضيف مؤتمر التعاون الإسلامي بعد 45 عاماً

وقال الناطق الرسمي باسم مؤتمر مجلس وزراء خارجية ، السفير حسنين كامل، في بيان، إن ستستضيف اجتماعات المجلس بعد 45 عاماً على استضافتها دورة عام 1981، مبيناً أن هذه الاستضافة تعزز الحضور الدبلوماسي للعراق ومكانته الإقليمية والدولية.وأضاف كامل أن دورة بغداد ستكون منصة دبلوماسية لخفض التوترات وتقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار والتفاهم بين دول العالم الإسلامي، موضحاً أن سيتولى رئاسة مجلس وزراء خارجية المنظمة لمدة عام، بما يعزز دوره في تنسيق المواقف ودعم العمل الإسلامي المشترك.وأشار إلى أن القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع ستتصدر أولويات الدورة، إلى جانب القضايا السياسية والإنسانية التي تهم العالم الإسلامي.وتابع أن دورة بغداد تسعى إلى ترسيخ الحوار والتضامن وتعزيز التعاون المشترك، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق السلم والتنمية المستدامة.