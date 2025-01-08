طعنَ شاباً بالسكين خلال مشاجرة.. القبض على قاتل في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ألقت مفارز قيادة شرطة محافظة القبض على شخص متهم بقتل آخر طعناً بالسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما في أحد أحياء مدينة الحلة".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بسرعة قياسية فور ورود البلاغ، وذلك بفضل جهود مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع لقسم شرطة الأقضية، بالتعاون مع مفرزة من مديرية الاستخبارات"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم" .