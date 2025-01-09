بيئة النجف تفرض غرامات بـ2.5 مليار دينار على مشاريع مخالفة

وقال مدير بيئة النجف جمال عبد زيد في بيان ورد لـ نيوز، إن "الكوادر القانونية شددت من اجراءاتها الجزائية من خلال توجيه اكثر من ١٨ انذارا لمشاريع و انشطة مخالفة منها حكومية كالبلدية والمجاري ومعامل اسمنت واسفلت ومؤسسات صحية مستشفيات ومراكز صحية واخرى اهلية مثل گراجات الغسل والتشحيم وعيادات طبية وورش حدادة ومعامل المنيوم وغيرها" .واضاف زيد، ان "غرامات مالية فرضت على تلك المشاريع بلغت ما يقارب من ( ٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠) مليارين و نصف المليار دينار منها انشطة بلدية واخرى محطات للصرف الصحي وشركات اتصالات وانشطة صحية".وأكد زيد، ان "الكوادر الفنية رفعت مقترحات لغلق مشاريع مخالفة بلغت ١٣ مشروعا مخالفا للتعليمات والضوابط والمحددات البيئية، وتم بالفعل غلق عدد منها بقرارات قانونية اتخذت بشكل صارم وجدي وبالتعاون مع أفراد من مركز الشرطة البيئية بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في محافظة النجف الأشرف".