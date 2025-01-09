ضبط عصابة تهريب سيارات أوربية في منفذ زرباطية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي تمكنت، اليوم، من ضبط عصابة مختصة بتهريب العجلات الاوربية، متكونة من ثلاث أشخاص (عراقيين وأجنبي)"، مبيتا ان "عملية الضبط تمت من قبل قوة حماية المنفذ".وأضافت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والعجلة إلى مركز شرطة زرباطية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".