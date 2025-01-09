ثلاث إصابات بليغة بحادث سير في الموصل

أصيب ثلاثة أشخاص، مساء الخميس، بحادث سير مروع في بمحافظة .

​

وقال مراسل نيوز في المحافظة، إن حادث سير مروع وقع، مساء اليون، قرب مجسر الجديدة في مدينة الموصل، مضيفا أن الحادث اسفر عن ثلاث إصابات بليغة.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.