الانواء الجوية: استعدوا للأمطار

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطاً للأمطار في اغلب مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اغلب اقسام المنطقتين والشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في بعض اقسام المنطقة الجنوبية خاصة منها، ودرجات تنخفض بضع درجات في المنطقتين والشمالية بينما ترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

وأضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما في المنطقة الشمالية مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا خاصة في الأقسام الشرقية، اما المنطقتين والجنوبية تكون غائماً جزئياً وغائماً في الأقسام مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة ودرجات مقاربة في المنطقتين والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وذكرت ان "الطقس يوم الاثنين سيكون صحوا كما تنشط الرياح في الأقسام من المنطقتين والجنوبية مع فرصة لتشكل الضباب في المنطقة الشمالية ودرجات ترتفع قليلا في المنطقتين والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم ليلا في المنطقتين والجنوبية ويكون غائما في المنطقة الشمالية ودرجات مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان "درجات العظمى ليوم غد السبت ستسجل في البصرة 24 مئوية وفي ذي قار والديوانية وميسان 23 مئوية وفي بغداد 17 مئوية اما في دهوك واربيل والسليمانية 13 مئوية".