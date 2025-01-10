"اعمال لا أخلاقية منذ 10 سنوات".. مغتسل للأموات يقلق الاهالي في الديوانية

نيوز – محلي

تسبب مغتسل للأموات مهجور منذ اكثر من عشرة سنوات، بمشاكل لاهالي في محافظة بعد تحوله لمكان تمارس فيه اعمال غير أخلاقية.

وقال احد أبناء المنطقة لـ نيوز، ان "هذا المغتسل شيد منذ عام 2000 وترك منذ 10 سنوات"، لافتا الى انه "يحوي على امراض وفضلات ومشروبات كحولية وامور لا اخلاقية".

وأضاف ان "هناك تخوف من حصول عمليات قتل فيه"، مطالبا بـ"ازالته بأسرع ما يمكن".

فيما اكد اخر "اننا نعاني من هذا المغتسل المهجور، حيث انه رغم وجود كتاب بازالته الا ان القرار لم ينفذ حتى الان"، داعيا الى إزالة "هذا المغتسل الذي يسبب قلقا كبيرا للاهالي".

وبين ان "هذا المغتسل متجاوز وبين من قبل الأهالي".