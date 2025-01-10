"فرانس برس": جهود عراقية لترميم كنوز أثرية دمرها "داعش" في موقع نمرود

بعدما سيطر "داعش" عام 2014 على مناطق واسعة في وسوريا المجاورة، وصل التنظيم الارهابي إلى مدينة النمرود الأثرية، حيث دمّر معابد وقصوراً في الموقع الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً عن مدينة الموصل التي اتخذها "داعش" لسنوات عاصمة لهم في .وفي الموقع الذي تسعى السلطات العراقية إلى إدراجه على قائمة التراث لليونسكو، حطّم ارهابيو آثاراً لا تُقدر بثمن، بينها 500 قطعة من الجداريات والأرضيات البارزة بأحجام مختلفة، فضلاً عن أعداد كبيرة من تماثيل الثيران والأسود المجنحة بوجوه بشرية (المعروف بالـ"لاماسو")، كانت على مداخل قصر الملك الآشوري آشورناصربال الثاني ويعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام.وحتى الآن، تمكن علماء آثار عراقيون من جمع أكثر من 35 ألف قطعة بفضل أعمال تنقيب أثري دقيقة.ويقول خبير الآثار عبد الغني راضي أحمد (47 عاماً)، أحد كوادر مفتشية آثار وتراث محافظة نينوى حيث تقع نمرود، لوكالة فرانس برس: "عند انتشال أي قطعة أثرية وإرجاعها إلى مكانها الأصلي، نشعر كأننا أمام اكتشاف جديد".ويبدو العمل لإعادة تشكيل القطع الأثرية المحطمة أشبه بأحجية "بازل"، إذ توضع القطع العائدة إلى الأعمال الأثرية نفسها جنباً إلى جنب، مفروشة تحت قماش أخضر اللون.رغم عمليات التشويه المتمادية على يد "داعش" الارهابي، أمكن على إحدى جداريات القصر المدمرة التعرف على الملك الآشوري آشورناصربال الثاني مجسّداً بطريقة النحت الغائر، إلى جوار ملاك مجنح تبدو تجاعيد لحيته منحوتة بكثافة، مع نحت محفور لزهرة على معصمه.وعلى جدارية أخرى، مشهد لأسرى مقيّدي الأيدي ينحدرون من المناطق المتمردة التي أخضعها الجيش الآشوري.وهناك تمثال "لاماسو" أعيد تشكيله بشكل جزئي مستلقياً على جانبه، فضلاً عن جدران تغطيها كتابات مسمارية.يوضح راضي أن "هذه المنحوتات تُعتبر كنوزاً لبلاد ما بين النهرين"، واصفاً مدينة النمرود بأنها "إرث للإنسانية جمعاء ولكل العالم لأنها عمق تاريخي يمتد لثلاثة آلاف سنة".أُسّست نمرود في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت عاصمة للإمبراطورية الآشورية التي بلغت ذروتها خلال القرن التاسع قبل الميلاد، وكانت تسمى كالحو أو (كالهو).وفي عام 2015، أظهرت مقاطع فيديو صوّرها "داعش" ارهابيين يدمّرون بالجرافات أو الفؤوس أو المتفجرات، معالم أثرية بينها معبد نابو الذي يعود عمره إلى 2800 عام والمخصص لآلهة الحكمة والكتابة في بلاد الرافدين.وشهد متحف الموصل، وكذلك موقع تدمر الشهير في سوريا، دماراً مشابهاً لما تسبب به "داعش" في نمرود.وبدءاً من عام 2017، طُرد "داعش" من العراق، وانطلقت فعلياً أعمال إعادة تأهيل موقع النمرود عام 2018، لكنها توقفت بسبب جائحة كوفيد، لتُستأنف من جديد في العام 2023.ويقول مدير معهد الأبحاث الأكاديمية في محمد قاسم إن جهود إعادة تجميع الآثار تتركز "إلى حد الآن على عملية جمع وتصنيف وعزل، على أن تتطور بعد إعداد الخطة اللازمة لتصبح عملية ترميم".ويؤكد بأنه حتى الآن، جرى الانتهاء من 70% من أعمال الجمع في القصر المدمر، مشيراً إلى الحاجة لاثني عشر شهراً إضافياً من العمل الميداني لإنجاز المهمة بالكامل، ويصف هذه العملية بأنها "معقدة".عمل المعهد بالتنسيق مع علماء آثار عراقيين ليكون همزة الوصل مع معهد سميثسونيان الأميركي من خلال تقديم دورات تدريبية للفريق "لإنقاذ" نمرود وحماية الآثار.يلفت قاسم إلى أن عملية الترميم "تحتاج إلى خبرة أجنبية" و"دعم دولي" نظراً لما تعرضت له النمرود من "عملية تدمير بربرية كبيرة ربما لم تحدث في التاريخ الحديث لموقع أثري".ويشير إلى أن الدمار اللاحق بالمدينة الأثرية شكّل ضربة لـ"أهم المواقع الأثرية في حضارة بلاد ما بين النهرين"، مذكّراً بأن هذا الموقع "يمثل واحداً من أبرز المعالم التي تؤرشف الفن والعمارة في الحضارة الآشورية حين كان الإنتاج الفني" في "أرقى مستوياته".اكتسبت نمرود، التي شهدت عمليات تنقيب منذ القرن التاسع عشر، شهرة عالمية واسعة عندما نُقلت منها تماثيل "لاماسو" ضخمة إلى المتحف البريطاني أو متحف اللوفر في باريس.كما عُرضت قطع أثرية أخرى من الموقع، الذي أقامت فيه الكاتبة البريطانية أغاثا كريستي مع زوجها الثاني عالم الآثار، في متاحف بغداد والموصل.من جانبه، أشاد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني لدى زيارته موقع نمرود بـ"جهد شاق" بذله علماء الآثار لتجميع قطع محطمة ومقارنتها مع "ما هو موجود لديهم من رسومات وصور".وأشار إلى أنه "بسبب التفجير، لا يمكن معرفة عدد الآثار التي سُرقت" من جانب التنظيم الذي كان يبيع هذه القطع الأثرية في السوق السوداء العالمية.يرى البدراني أن "إجراء عملية صيانة حقيقية يتطلب منا جهداً كبيراً" لا يقل عن "عشر سنوات"، و"خبرات إضافية ورصد مبالغ مالية لأنها تحتاج إلى مواد خاصة بالآثار للصق هذه الأجزاء، لتعود لمكانها الطبيعي".