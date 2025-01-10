في ظروف غامضة.. وفاة نزيلة محكومة بالمؤبد في تسفيرات الرصافة

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بوفاة نزيلة محكومة بالمؤبد في تسفيرات في ظروف غامضة.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "نزيلة محكومة بالمؤبد تولد 1980 توفيت اليوم داخل سجن تسفيرات ببغداد". وأضاف انه "لم تعرف حتى الان أسباب الوفاة"، مشيرا الى انه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي لغرض معرفة اسباب الوفاة".

