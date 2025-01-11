الامطار تهدد أربيل بالفيضانات وتحذيرات من تجمع المياه

وقال مراسل في المحافظة، إن الأمطار تسببت في تجمع كميات من المياه في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة، ما دعا السلطات إلى تكثيف جهودها لتصريف المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية.يُذكر أن موجة الأمطار هذه تأتي ضمن تأثيرات منخفض جوي يضرب المنطقة، ومن المتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة مع احتمالية حدوث عواصف رعدية في بعض المناطق.ودعت مديرية الأنواء الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات.