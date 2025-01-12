تظاهرة داخل شركة الحفر في البصرة.. المطالبة باحتساب نسبة من برميل النفط (فيديو)

وأعرب المتظاهرون عن استيائهم من تعامل مع شركتهم، مشيرين إلى وجود عدة مشاكل، أبرزها:* تهميش الشركة وعدم الاعتراف بأهميتها الوطنية.* جهود الكوادر المنتجة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.* غياب إدارة قوية تدافع عن حقوق الشركة ومنتسبيها.* عدم وجود خطط تطوير حقيقية ومساواة الموظفين مع نظرائهم في الشركات الأخرى.وأكد المتظاهرون استعدادهم للدفاع عن حقوقهم بكل السبل الممكنة، داعين زملاءهم إلى التحشيد والاعتصام لتحقيق مطالبهم التي شملت:1. منح نسبة من البرميل المنتج لموظفي الشركة.2. إعادة هيكلة الشركة وتطويرها.3. تخصيص نسبة من الأمتار المحفورة لكل بئر.4. إبرام عقود مباشرة لصالح شركة الحفر العراقية.5. فتح تحقيق عاجل في خسائر الشركة والعقود الوهمية.