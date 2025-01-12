البصرة.. حادث مأساوي ينهي حياة شاب في حقل غرب القرنة (فيديو)

اظهر مقطع مصور، سقوط باب كبير على احد العمال في حقل غرب بمحافظة البصرة، ما أدى الى وفاته.

وبحسب المقطع الذي اطلعت عليه نيوز، فان "حادث مأساوي وقع في حقل غرب (2) انهى حياة احد العمال اثناء محاولة تنصيب باب كبير".