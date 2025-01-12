البدء بصرف منحة طلبة الجامعات للثلاثة أشهر الماضية

وقال رئيس الهيئة أحمد في بيان لـ نيوز، أن " هذه المنحة شملت أكثر من (20) ألف من طلبة الجامعات الحكومية"، مشيرًا إلى أن "المنحة مستمر لدعم حتى عام 2025".وأكد الموسوي، أن "صرف المنحة يأتي ضمن المشترك بين و وزارة لتخفيف من الأعباء المادية على وعائلاتهم"، مشددًا على "أهمية الدعم في التعليم كونه أحد ركائز التنمية المستدامة".