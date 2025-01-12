البنك المركزي يوجه دعوة للمصارف والمؤسسات المالية

دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، المصارف والمؤسسات المالية إلى نشر وتوسيع خدماتهم المالية.





وأكد البنك المركزي "في اعماماته التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".



وتابع: "فيما يسعى البنك الى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر"، داعياً "لتقديم الاستفسارات والشكاوى إن وجدت، من خلال الرابط التالي :



وذكر بيان للبنك، ورد لـ نيوز، أنه "يعمل البنك المركزي ضمن إستراتيجيته على توفير الخدمات المختلفة لحاملي البطاقات المصرفية، عن طريق توسيع انتشار منافذ النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق".وأكد البنك المركزي "في اعماماته التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لنشر وتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".وتابع: "فيما يسعى البنك الى تطوير تلك الخدمات من خلال وضع أحدث البنى التحتية الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية في العراق، وتحسينها بشكل مستمر"، داعياً "لتقديم الاستفسارات والشكاوى إن وجدت، من خلال الرابط التالي : https://complaint.app.cbi.iq/ ".