المباشرة بتوحيد قاعدة بيانات العمالة الأجنبية في العراق

وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، إن وزارته باشرت قاعدة بيانات العمالة مع وجهاز المخابرات الوطني لتصحيح مسارهم القانوني ومنع دخولهم للبلاد بشكل غير قانوني.وأضاف أن وزارته شملت العمالة السورية والبنغالية القادمة من الإقليم بالإجراءات، مع إعادة النظر بالتسهيلات المقدمة لهم، كاشفاً عن أنه سيتم إيقاف استقدام العمالة الباكستانية باستثناء بعض الفئات، مع تحديد الأجانب المسموح لشركات الاستقدام المرخصة.وأكد العقابي، ترحيل للآلاف من العمالة المخالفة عقب حملات ميدانية لأماكن تواجدهم، منوهاً بأن حملات مماثلة ستنطلق قريباً، لاسيما في المناطق الصناعية والمطاعم.