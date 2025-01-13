زراعة الفطر.. خريجان يبتكران مشروعا من العدم في صلاح الدين (صور)

ويقول المهندسان باسم وعمر، انهما تخرجا من كلية الزراعة منذ عامين ولم يحصلا على فرصة عمل، وبعد العجز عن الحصول على فرصة عمل، قررا فتح مشروع لزراعة الفطر لمنافسة الفطر المعلب المستورد.ويقول باسم أن مشروع زراعة الفطر يحتاج لجهود كبيرة ودرجات حرارة معينة، فيما يطالب بدعم المشروع من خلال منحهما قرضا أو منحة مالية.ومن المؤمل ان يتم نشر "فطر المهندس" بهذه العلامة التجارية الى الاسواق المحلية لينافس المستورد بالطعم والاسعار.من جانبها، قالت كلية الزراعة بجامعة صلاح الدين، انها "تفتخر بهذه المخرجات لدراستها وما تقدمه لسوق العمل مما يجعلها من أهم الاختصاصات في البلد الذي يعتبر من الزراعية في منطقة الشرق الأوسط".