معركة قضاء المجر الكبير.. مطالبة بإقامة دعوى ضد رئيس مجلس محافظة ميسان (وثيقة)

وحصلت نيوز، على وثيقة موقعة من رميح، جاء فيها: نود اعلامكم بتاريخ 2025/1/10 في ليلة السبت حدثت بين عشيرة الفرطوس وعشيرة بيت نصر الله الساعة الثانية عشر بعد الليل بالعيارات النارية وبسلاح متوسط وخفيف وقد اتصلنا بالأجهزة الأمنية بعد سماعنا إطلاق النار وقد قامت القوات الأمنية من الشرطة والجيش بمعالجة الموقف والقاء القبض على طرفي النزاع من قبل قوات الجيش وتسليمهم بوصل إلى مركز شرطة الزهراء ورفع برقية بالحادث الى قيادة شرطة ميسان المرفقة طيا صورة من البرقية.وأضافت الوثيقة، "لكن في الساعة الثانية عشر وخمس وخمسين دقيقة قام رئيس مجلس باقتحام المركز واخراج المتهمين راجين اقامة دعوى قضائية على الذي قام بإخراج المتهمين والذي ضغط على مركز شرطة الزهراء علما توجد كامرات مراقبة في مركز شرطة الزهراء توثق قدوم رئيس المجلس من مدينة العمارة وذهابه مباشرة الى المركز المذكور وعدد العجلات وعدد الأفراد المرافقين لان هذا العمل يؤدي إلى ارباك الأمن ويشجع غيره على التدخل في شؤون الاجهزة الأمنية علما ان اخراج المتهمين من اختصاص القضاء وان المعركة العشائرية مكيفة ضمن قانون مكافحة الارهاب وان الجرم المشهود هو القاء القبض".الوثيقة ادناه: