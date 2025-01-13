الديوانية.. مداهمة امنية لعصابة متخصصة بتجارة المخدرات والاسلحة والسرقة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بأشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، داهمت قوة من ابطال مكافحة الإجرام عصابة متخصصة بتجارة والأسلحة وسرقة المنازل والدراجات".وأضافت، ان "العصابة مكونة من 4 اشخاص"، مشيرة الى ان "عملية القبض جاءت في مقر العاصبة ضمن مركز المحافظة".