ماذا تضمن قرار رواتب المتقاعدين؟

نيوز – محلي

صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزة ولبنان) وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024.

ماذا تضمن نص القرار وفقا لبيان لرئيس مجلس الوزراء؟ وبحسب البيات فأن "مجلس الوزراء صوت على استثناء المتقاعدين من قراره المرقم ( 24888) الخاص باستقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزّة ولبنان) بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024، مع استرجاع المبالغ المستقطعة، وذلك بسبب صعوبة تقديم المتقاعدين طلبات عدم رغبتهم بالتبرع بعكس الموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم". وأضاف انه "سيتم إرجاع كامل المبالغ المستقطعة".

