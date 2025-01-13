علامات تجارية غير موجودة.. ضبط معمل للغش الصناعي و القبض على صاحبه ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم شرطة الزعفرانية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من ضبط معمل لصناعة المصابيح الكهربائية (غير مجاز) ضمن الشركات".واشارت الى ان "صاحب المعمل يستخدم (الغش الصناعي) ويقوم بوضع علامات على الكارتون غير موجودة في الأسواق وبيعها".وتابعت، انه "تم غلق المعمل وتسليم صاحبه إلى الجهات المختصة أصوليا".