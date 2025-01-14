ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز ان "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط 3 حاويات حجم (40) قدم في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي تحتوي على زيوت محركات سيارات"، مبينة انه "عند تدقيق الحاويات تبين هنالك اختلاف لما مصرح به ( تغير وصف البضاعة)، للتهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية وهذا عمل مخالف لشروط وضوابط الاستيراد كون الزيوت تحتاج لموافقات الجهات القطاعية ( وزارة النفط) وكذلك رسومها اكثر مما ذكر بالمعاملات الجمركية".واضافت "تم إحالة الحاويات والعجلات والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها على التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين من الموظفين وأصحاب الشركة ووكيل الاخراج”.