هل انتهت موجات الامطار وبدات الحرارة بالارتفاع؟.. ما هو طقس العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي، كما يتشكل الضباب صباحاً في عموم البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات مقاربة لليوم السابق، اما مدى الرؤية (6-8)كم وفي الضباب (2-4)كم".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات مقاربة لليوم السابق".وأشارت إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئي، درجات مقاربة لليوم السابق"،ولفتت الى أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات مقاربة لليوم السابق".