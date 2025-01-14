ضـبط متهمـين اثنين لتجـاوزهما عـلى عقـارات عائدة الدولة في نينوى

نيوز – محلي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط مُتَّهمين اثنين على خلفيَّـة تجاوزهما على أراضٍ عائدةٍ للدولة في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته نيوز، أن "فريقٍ من مُحقّقي الهيئة في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُتَّهمين اثنين لإقدامهما على التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة ونصب موازين جسريَّة دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ".

واضافت انه "تم ضبط المُتَّهمين الذين أقدما على وضع الموازين على الأراضي التابعة لمُديريَّة بلديَّة في سوق الخضروات والفواكه في الجانب الأيمن لمدينة بدون استحصالٍ مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ".

وأوضحت الهيئة بحسب البيان أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة التي نُفِّذَت، وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".