متقدما على جميع الدول.. العراق يستحصل أول تأشيرة حج من المملكة العربية السعودية

نيوز – محلي

منحت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، أول تأشيرة حج للعراق تثمينا للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ المسعودي في إكمال الهيئة لجميع تعاقداتها بوقت مبكر.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انها "استحصلت على أول تأشيرة حج تصدر من السعودية لدولة إسلامية متفوقة بذلك على جميع بعثات حج العالم الاسلامي نتيجة لحرص الشيخ المسعودي على اكمال جميع استعدادات الحج بوقت قياسي من هذا العام".

وأضافت انها "من أوائل التي تعاقدت على الحج من سكن ونقل وإعاشة والمشاعر المقدسة وجميع الامور المتعلقة بموسم الحج المقبل، وأوائل التي رفعت جميع تعاقداتها وثبتت بياناتها على المسار الالكتروني".

واوضحت الهيئة ان "حصولها على أول تأشيرة حج جاء ايضا تقديرا من المملكة العربية السعودية للتنظيم العالي الذي اظهرته الهيئة بجميع تعاملاتها بمتابعة فعالة من رئيسها الشيخ المسعودي وتوجيهه المباشر على إنجاز التعاقدات المبكرة واستخدام الاتمتة وغيرها من الامور التي جعلت في طليعة المتطورة في مجال الحج".