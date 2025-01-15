بالفيديو.. السعودية تشيد بهيئة الحج العراقية كأفضل بعثة حج

اشادت وزارة السعودية، بهيئة العراقية في كأفضل حج.

وجاءت الاشادة بهيئة والعمرة العراقية خلال مشاركتها بمؤتمر ومعرض في جدة.

وكان والسعودية وقعا، قبل ايام، أول اتفاقية حج بين .

أدناه فيديو يتضمن الاشادة ببعثة العراقية: