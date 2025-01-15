حراك شعبي في البصرة يقدم 27 مطلباً أبرزها معالجة الانبعاثات

وتضمنت المطالب مطالبة الحكومة المحلية بتغيير شركة الجدار الساند المنفذة لمشروع مجاري الكبير واستبدالها بشركة "رصينة".كما تضمنت معالجة الانبعاثات من حقول النفط التي تسبب الأمراض السرطانية والفشل الكلوي، وبناء مستشفى متطور لمعالجة تلك الأمراض.كذلك تضمنت الاهتمام بالخدمات في جميع المناطق، وفتح تشغيل في وإعطاء الصلاحيات.