في أربيل.. محل ملابس يسير على عجلات ويدهش المارة (صور)

نيوز – محليات



في ظاهرة جديدة ولافتة، تجوب شوارع محافظة سيارة بيك أب من نوع "كيا" تحمل تشكيلة واسعة من الملابس ومواد التجميل والعطور ومستحضرات العناية بالبشرة.

ما يلفت النظر الى هذا "الكوزمتك" الجوال هو طريقة عرضه المغايرة، حيث تُعلق الملابس بشكل عشوائي في الهواء الطلق، مما يجعل السيارة أشبه بمحل متنقل في أحد الأسواق الكبيرة.



عدسة "السومرية نيوز" رصدت هذه الصور لتسليط الضوء على هذا الأسلوب في التسويق الذي يهدف لجذب المتسوقين أينما كانوا.