الجوازات الدبلوماسية تشعل الغضب الشعبي… امتياز يعمق الفجوة بين السياسيين والمواطنين

وتحدث مواطنون بامتعاض شديد عن تعديل قانون الجوازات القاضي بمنح الجواز الدبلوماسي لعوائل السياسيين حتى من تقاعد منهم، إذ يؤكد كثيرون أن الامر يعمق الفوارق الاجتماعية مع المواطنين، الذين يعاني اغلبهم لاستحصال جواز سفر اعتيادي.ويعتبر آخرون أن مثل هذا القرار يفقد الجواز الدبلوماسي قيمته الحقيقية على المستوى الدولي، خاصة أن هذا النوع من جوازات السفر ينبغي أن يمنح لفئات محددة، مطالبين بضرورة اعادة النظر بالتعديلات.وصوت العراقي، الاثنين الماضي، على مقترح قانون الأول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٥.وفي وقت سابق، حذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من "وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بالخطير".