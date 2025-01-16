اللامي يفتتح قاعات مبنى جمعية الصحفيين الاماراتية

افتتح رئيس الصحفيين اللامي، اليوم الخميس، قاعات جمعية الصحفيين الاماراتية.

وجاء في بيان مقتضب أن "رئيس الصحفيين افتتح قاعات جمعية الصحفيين الاماراتية ومراكز التدريب والتطوير فيها".

واحتفلت جمعية الصحفيين الإماراتية الـ 25 عاماً على تأسيسها "اليوبيل الفضي" وذلك خلال احتفال اقامته .