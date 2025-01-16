وقال السوداني، "رعى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقرّ إقامته في لندن، تسليم أرشيف منظمة حقوق الإنسان في الخاص بجرائم البعث إلى المركز لتوثيق جرائم التطرف، التابع للعتبة العباسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة".وأشار السوداني إلى "أهمية الوثيقة والتوثيق وأثرهما في التعامل مع المعلومات والأدلة والوثائق المتعلقة بحقبة نظام البعث الدكتاتوري وجرائمه، وأهميتها في تعزيز الذاكرة للأجيال والباحثين والدراسات الحقوقية والتاريخية"، مثنياً على "جهود المركز ومنجزاته ومشاركاته الدولية في نقل معاناة من جرائم التطرف، وعمله في توثيق مظلومية شعبنا الكريم".وتابع البيان أن "سفير السلام والأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان صاحب جواد الحكيم قد أهدى أرشيف المنظمة إلى المركز لتوثيق جرائم التطرف، ممثلاً بالشيخ الدكتور عباس القريشي"، مشيرا الى أنه "جرى توقيع بروتوكول الاستلام والتسليم، برعاية رئيس مجلس الوزراء".