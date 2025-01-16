طقس العراق.. امتداد مرتفع جوي على أجواء البلاد

توقعت للانواء الجوية، الخميس، سيطرة امتداد مرتفع جوي على أجواء .

وقالت الهيئة في بيان "تشير تحديثات نماذج الطقس المستلمة لدى الى سيطرة امتداد مرتفع جوي على أجواء والمنطقة عموما، مسببا طقس مستقر يميل للاعتدال نهاراً والبرودة ليلاً أبتداء من يوم الجمعة 1/17 لغاية يوم الأربعاء المقبل".

وأضافت "لا توجد حالة مهمة، سوى بعض التكونات الممطرة خفيفة ومتفرقة شمال وشرق البلاد يوم الأحد 1/19".

ولفت بيان الهيئة الى انه "ما بعد يوم الاربعاء، ستكون الأجواء متقلّبة وغير مستقرة اعتبارا من يوم الخميس 1/23 مع فرص لهطول زخات مطر متفرقة غير شاملة لكل المدن".