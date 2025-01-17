انتظروا الأمطار والثلوج.. محافظة تصل لدرجة الانجماد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تساقطا للأمطار والثلوج خلال الأسبوع القادم.

وقال الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد القادم سيكون صحوا مع بعض الغيوم بينما يكون غائما جزئيا الى غائم ليلا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة وثلوج في الأقسام الجبلية، ودرجات مقاربة لليوم السابق".

وأضاف ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية فيها ودرجات مقاربة لليوم السابق في المنطقتين والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".

وذكر ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات مقاربة لليوم السابق في المنطقتين والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

وتابع ان "درجات العظمى ليوم غد السبت ستكون في ذي قار والمثنى والبصرة وميسان 20 مئوية وبغداد 18 مئوية اما في دهوك واربيل والسلمانية 15 مئوية"، موضحة ان "درجات الصغرى ستسجل في الديوانية 11 مئوية وذي قار والمثنى والبصرة والنجف وكربلاء 10 مئوية، اما في أربيل 4 مئوية ودهوك 2 مئوية والسليمانية 1 مئوية".