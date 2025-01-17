احداها له "آثار كارثية" على النساء.. رايتس ووتش: قوانين قمعية في العراق

– واع

ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، ان شهد العام الماضي تمرير أو محاولة تمرير قاسية من شأنها تقييد حريات .

واستعرضت المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في وأكثر من 100 بلد، حيث ذكرت انه "رغم تمتع البلد بمزيد من الأمن والاستقرار عام 2024، بعد عقود من النزاعات المسلحة، إلا أن الإفلات من العقاب وغياب العدالة والمساءلة عن الجرائم الجسيمة، لا تزال مثيرة للقلق".

وأوضحت أن "العراق شهد خلال العام الماضي انتهاكات أخرى تمثلت بتقلص المدني، والعيوب في النظام القضائي، والمعايير القانونية التمييزية التي أثّرت على "مجتمع الميم" والنساء، والأطفال، والأقليات، وعدم كفاية الخدمات الحكومية، موضحة ان "لدى فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد".

لكن بدلا من ذلك، بينت المنظمة أن "السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة".

وناقش البرلمان تعديلا على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق .

وبحسب المنظمة ان "لهذا ستكون آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء".

وبينت المنظمة ان "العراق شهد زيادة كبير بتنفيذ الإعدامات دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة".