الموظف ضحية الصراعات.. لا رواتب لكانون الأول حتى الان

نيوز – محلي

أعلنت كتلة جماعة العدل الكردستانية النيابية، اليوم الجمعة، ان الموظفين في إقليم هم ضحية الصراع بين واربيل، مشيرا الى انهم لم يتسلموا حتى الان رواتب كانون الأول.

وقال رئيس سوران عمر لـ نيوز، ان "الخلاف الحالي بين واربيل حول الاستقطاع التقاعدي والبالغ 726 مليار لان الاقليم يرفض ذلك"، مبينا ان "حكومة الاقليم تسلم من الايرادات غير نفطية الى حكومة الاتحادية 399 مليار لغاية شهر حزيران، ومن بعد هذا الشهر حتى كانون الاول من عام 2024 لم يسلم دينارا واحدا للحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "الحكومة الاتحادية تستقطع المبالغ بنهاية 2024 من رواتب الإقليم"، مشيرا الى ان "بغداد تسلم 10 ترليون 726 والاقليم لم يسلم الايرادات النفطي".

وذكر ان "الموظف ضحية الصراعات بين واربيل لانهم لحد الان لم يستلموا رواتب شهر كانون الأول"، موضحا ان "وزارة المالية ذكرت ان جميع تمويلات الاقليم متوقفة الا بشرط التوطين حسب قرار الاتحادية مع استرجاع الايرادات غير النفطية الى بغداد".