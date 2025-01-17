16 نوعا من الطيور مهددة بالانقراض في العراق

نيوز – محلي

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، من انقراض 16 نوعا من المهاجرة الى بسبب الصيد الجائر.

وقال رئيس المركز الغراوي في بيان ورد لـ نيوز، ان "العراق هو محطةً مهمةً للطيور المهاجرة، حيث تستقبل أراضيه، خاصةً الأهوار والمسطحات المائية، أعدادًا كبيرةً من هذه سنويًا، تصل إلى 270 نوعًا من الطيور"، مبينا ان "الطيور المهاجرة التي تصل إلى من وسيبريا وكندا والصين تنتمي إلى أنواع متعددة وبعضها ومهدد بالانقراض".

وأضاف ان "اهم هذه هي:

1. طيور الماء والمسطحات المائية:

• البط البري (Mallard): يُشاهد في الأهوار والأنهار.

• الإوز البري (Wild Goose): يصل خلال فصل الشتاء.

• البلشون الأبيض (Great Egret): يهاجر إلى المناطق الرطبة.

• الفلامنكو (Flamingo): يتواجد في أهوار جنوب .

• الخضيري الحذاف (Teal): يعيش في المسطحات المائية خلال فصل الشتاء.

2. الجارحة:

• الشاهين (Peregrine Falcon): من الجارحة التي تمر عبر أثناء هجرتها.

• النسور بأنواعها (مثل النسر الأوراسي): تمر عبر المناطق الجبلية والسهول.

• الصقر الحر (Saker Falcon): يُعد من الأنواع التي تصل من آسيا الوسطى.

3. طيور السهول والبراري:

• طائر الحبارى (Houbara Bustard): مهدد بالانقراض ويُعتبر هدفًا للصيد.

• طائر القطا (Sandgrouse): يُشاهد في المناطق الصحراوية.

• السمان (Quail): يصل خلال فصلي الخريف والربيع.

4. الصغيرة والمغردة:

• البلبل أبيض الخدين (White-cheeked Bulbul): من المغردة التي تهاجر داخل .

• الهدهد (Hoopoe): ينتشر في المناطق الزراعية.

• العصافير الملونة مثل عصفور الدوري والرفراف (Kingfisher).

5. النادرة والمهددة بالانقراض:

• الرخم المصري (Egyptian Vulture): مهدد بالانقراض عالميًا ويهاجر إلى .

• أبو زلة (Marbled Duck): من الأنواع النادرة التي تستوطن الأهوار.

وذكر ان "مناطق تواجد المهاجرة في تتركز في الأهوار الجنوبية (ميسان، ذي قار، البصرة) حيث تستقطب غالبية المائية، وكذلك هور الحويزة وهور الدلمج اللذان يستقبلان أعدادًا كبيرة من الأنواع المهاجرة، والمناطق الجبلية الشمالية التي تعتبر ملجئ للطيور الجارحة والنسور"، لافتا الى ان "أوقات هجرة إلى تنشط في فصل الخريف التي تبدأ من ايلول إلى تشرين الثاني، وفي فصل الربيع التي تمتد من اذار إلى أيار".

وذكر ان "أهوار تستقبل ما يُقدَّر 100 ألف طائر سنويًا، إلا أن هذه الأعداد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، الجفاف، وانحسار المسطحات إضافة إلى الصيد الجائر"، مطالبا "الحكومة بإعلان محمية طبيعية للطيور المهاجرة للحفاظ عليها من الانقراض وتطبيق قوانين صارمة لمنع الصيد الجائر، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان استمرار البيئة المناسبة للطيور المهاجرة".