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16 نوعا من الطيور مهددة بالانقراض في العراق
محليات
2025-01-17 | 05:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,960 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، من انقراض 16 نوعا من
الطيور
المهاجرة الى
العراق
بسبب الصيد الجائر.
وقال رئيس المركز
فاضل
الغراوي في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "العراق هو محطةً مهمةً للطيور المهاجرة، حيث تستقبل أراضيه، خاصةً الأهوار والمسطحات المائية، أعدادًا كبيرةً من هذه
الطيور
سنويًا، تصل إلى 270 نوعًا من الطيور"، مبينا ان "الطيور المهاجرة التي تصل إلى
العراق
من
روسيا
وسيبريا وكندا والصين تنتمي إلى أنواع متعددة وبعضها
نادر
ومهدد بالانقراض".
وأضاف ان "اهم هذه
الطيور
هي:
1. طيور الماء والمسطحات المائية:
• البط البري (Mallard): يُشاهد في الأهوار والأنهار.
• الإوز البري (Wild Goose): يصل خلال فصل الشتاء.
• البلشون الأبيض (Great Egret): يهاجر إلى المناطق الرطبة.
• الفلامنكو (Flamingo): يتواجد في أهوار جنوب
العراق
.
• الخضيري الحذاف (Teal): يعيش في المسطحات المائية خلال فصل الشتاء.
2.
الطيور
الجارحة:
• الشاهين (Peregrine Falcon): من
الطيور
الجارحة التي تمر عبر
العراق
أثناء هجرتها.
• النسور بأنواعها (مثل النسر الأوراسي): تمر عبر المناطق الجبلية والسهول.
• الصقر الحر (Saker Falcon): يُعد من الأنواع التي تصل من آسيا الوسطى.
3. طيور السهول والبراري:
• طائر الحبارى (Houbara Bustard): مهدد بالانقراض ويُعتبر هدفًا للصيد.
• طائر القطا (Sandgrouse): يُشاهد في المناطق الصحراوية.
• السمان (Quail): يصل خلال فصلي الخريف والربيع.
4.
الطيور
الصغيرة والمغردة:
• البلبل أبيض الخدين (White-cheeked Bulbul): من
الطيور
المغردة التي تهاجر داخل
العراق
.
• الهدهد (Hoopoe): ينتشر في المناطق الزراعية.
• العصافير الملونة مثل عصفور الدوري والرفراف (Kingfisher).
5.
الطيور
النادرة والمهددة بالانقراض:
• الرخم المصري (Egyptian Vulture): مهدد بالانقراض عالميًا ويهاجر إلى
العراق
.
• أبو زلة (Marbled Duck): من الأنواع النادرة التي تستوطن الأهوار.
وذكر ان "مناطق تواجد
الطيور
المهاجرة في
العراق
تتركز في الأهوار الجنوبية (ميسان، ذي قار، البصرة) حيث تستقطب غالبية
الطيور
المائية، وكذلك هور الحويزة وهور الدلمج اللذان يستقبلان أعدادًا كبيرة من الأنواع المهاجرة، والمناطق الجبلية الشمالية التي تعتبر ملجئ للطيور الجارحة والنسور"، لافتا الى ان "أوقات هجرة
الطيور
إلى
العراق
تنشط في فصل الخريف التي تبدأ من ايلول إلى تشرين الثاني، وفي فصل الربيع التي تمتد من اذار إلى أيار".
وذكر ان "أهوار
العراق
تستقبل ما يُقدَّر 100 ألف طائر سنويًا، إلا أن هذه الأعداد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، الجفاف، وانحسار المسطحات إضافة إلى الصيد الجائر"، مطالبا "الحكومة بإعلان
العراق
محمية طبيعية للطيور المهاجرة للحفاظ عليها من الانقراض وتطبيق قوانين صارمة لمنع الصيد الجائر، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان استمرار البيئة المناسبة للطيور المهاجرة".
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