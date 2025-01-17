"نعيش في العصور الوسطى".. سكان حي في الديوانية يرفعون نداء استغاثة

وقال مراسل السومرية، إن أهالي حي التقية خرجوا في تظاهرة، اليوم، طالبوا خلالها رئيس محمد شياع بتوجيه الحكومة المحلية في بشطر المقاولة البالغة 42 حياً عن إحدى الشركات، معتبرين أن "احالة 42 حياً إلى شركة واحدة يعتبر موضوعاً غير مجزٍ ويأخذ وقت طويل جداً في التنفيذ".وأشار المتظاهرون، إلى أن حيهم يفتقد لـ"الماء الصالح للشرب، مياه الصرف الصحي، الشوارع المعبدة، الأرصفة، وغيرها من الخدمات الأساسية"، فيما قالوا أنهم "يعيشون في العصور نتيجة فقدان هذه الخدمات".وطالبوا أيضاً، "بإزالة التجاوز عن الشريط الأخضر وإرجاع المنطقة إلى خضراء حسب توصيات رئاسة الوزراء ووزارة البلديات وإنشاء خدمي".