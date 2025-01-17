مصرع امرأة واصابة زوجها بسبب لغم ارضي قديم بمنزلهم في البصرة

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مخلفاً حربياً قديم انفجر على امرأة تولد 1981 وزوجها كان موجوداً داخل دارهم في منطقة القبلة في البصرة".وأشار الى ان "المرأة فارقت الحياة داخل مستشفى التعليمي إثر اصابتها في وجهها من شدة الانفجار وبتر أرجلها ويديها".