بغداد.. اعتقال مخالفين لشؤون الإقامة ومتهمين داخل صالة "قمار"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي للفنادق والقاعات والمطاعم وتزامناً مع الاستعداد الجارية ضمن الخطة الامنية المرسومة للزيارة الرجبية، تمكنت قطعاتنا في (الفرقة الاولى والثانية) شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (مديرية السياحي مديرية الاقامة والجنسية) بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق صالة تمارس فيها لعبة القمار "المراهنة" والقاء القبض على (15) متهماً بداخلها وضبط فيها (اجهزة) للعب القمار وادوات أخرى".وأضافت انه "تم ضبط (34) مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن منطقتي (الكرادة، الطوايل) بجانبي الكرخ والرصافة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".