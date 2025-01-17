اثناء تفريغ الغاز السائل.. احتراق "صهريج" بميناء ام قصر الجنوبي

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حادث حريق اندلع في عجلة نوع سكانيا (صهريج) داخل الساحة الخارجية لرصيف رقم 9 ضمن ميناء الجنوبي القديم".وأشار الى انه "تم اخماد الحريق من قبل مفارز اطفاء للموانئ العراقية"، مبيناً ان "سبب الحريق حصول شرارة اثناء تفريغ مادة السائل".ولفت الى انه "لا توجد خسائر بشرية".