إعادة 12 عراقياً بعد احتجازهم في ليبيا جراء الهجرة غير الشرعيّة

وذكر المتحدث باسم الوزارة الصحاف، في بيان ور لـ نيوز، انه "نجحت سفارة جمهورية في ليبيا بعد متابعات استغرقت نحو شهرين، وعبر التنسيق مع السلطات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة، من إطلاق سراح 12 شاباً عراقياً كانوا قد دخلوا ليبيا بهدف الهجرة غير الشرعية عبرها الى أوروبا".وأضاف، أن "سفارة في طرابلس عملت على توفير الطعام والعلاج والمتابعة عالية المستوى لتأمين سلامتهم من مخاطر شبكات التهريب والاتجار بالبشر". مشيرا الى ان "السفارة سبق أن نشرت عدة بيانات عبر موقعها، محذرة فئة الشباب من من مغبة الوقوع في شراك شبكات تهريب البشر، مما يعرضهم لخطر المساءلة القانونية فضلاً عن المخاطر التي تهدد حياتهم وتعرضهم للابتزاز المالي".وتابع، أن "جهود السفارة اسفرت عن إعادة أكثر من (25) عراقيا خلال العام 2024، وتأتي هذه المتابعات عملاً بتكريس مبدأ العودة الطوعية".وتجدر الاشارة الى تنسيقاً عالي المستوى قد تم بين السفارة ومركز في بغداد وكذا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لتيسير عودة مؤخراً وتأمين تذاكر السفر لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.