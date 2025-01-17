بابل.. كشف ملابسات قتل امرأة "مسنة" والقبض على الجاني

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة ، اللواء علي كامل الحسناوي ، تمكن فريق عمل مشترك من قسم مكافحة الإجرام ومركز شرطة الفيحاء، بالتعاون مع قسم الأدلة الجنائية وقسم التقنيات والمعلوماتية بابل، وبتنسيق مباشر مع السلطة القضائية، من كشف ملابسات جريمة قتل مروعة وقعت داخل أحد المنازل في مركز مدينة الحلة، وإلقاء القبض على الجاني في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث".وأشارت إلى أن "الضحية، هي امرأة مسنة، لقيت حتفها على يد أحد أقاربها نتيجة خلافات سابقة بينهما"، مبينة انه "باشرت مفارزها المختصة فور تلقيها البلاغ بإجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة، حيث تمكن الفريق المشترك، بفضل الجهود المكثفة واستخدام التقنيات الحديثة، من تحديد هوية الجاني والقبض عليه في وقت قياسي".ولفتت الى ان "التحقيقات حالياً مستمرة مع الجاني لكشف المزيد من ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".