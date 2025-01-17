صلاح الدين.. نقابة الأطباء توضح بشأن الاعتداء على الكوادر الطبية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ نيوز، انه "حصلت اليوم حالة اعتداء من قبل ثلة مارقة لا تمثل أبناء محافظتنا كان ضحيتها اطباء اثنان أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس في مستشفى تكريت التعليمي بمساعدة المرضى وانقاذ حياة الناس مبتعدين عن اهلهم وأحبائهم خدمة لمواطنينا الأعزاء وبالرغم من ذلك فإن هذه الثلة المارقة المعتدية سولت لهم انفسهم المريضة بأن يقوموا بالاعتداء عليهم ضاربين بذلك جميع الأعراف القانونية والاجتماعية والعشائرية كافة".وأضافت: "تم توقيف المعتدين لحظة الاعتداء وإيداعهم السجن بعد اخطار مدير عام دائرة صحة د خالد برهان الذي قام بدروه مشكوراً بايصال الموضوع إلى الجهات الوزارية الرسمية وتدخل مدير مستشفى تكريت التعليمي د محمد صباح وباشراف رئيس الاطباء د علي وسام سهيل ود شهاب كما تم اخطار محافظة متمثلة بالسيد محافظ المحترم وتدخل بشكل مباشر مبلغاً كافة الجهات العليا بحالة الاعتداء الشائنة".وشارت النقابة الى ان "النقابة قامت ممثلة النقيب والنقيب العام والممثلين القانونيين للنقابة برفع قضية حق شخصي وعام بحقهم لإنزال اشد العقوبات القانونية بحقهم وفقاً لقانون حماية الاطباء وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى الأخيرة باتخاذ اشد العقوبات بالمعتدين على المؤسسات الصحية والكوادر الصحية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحميل المسؤولية لأي جهة تحاول التدخل في هذا الموضوع الذي يمس سمعة اطبائنا وسمعة أبناء محافظتنا ويتم اتخاذ الموضوع كقضية محورية للنقابة لابد من الوقوف عليها وإنهائها قبل ان تكون صفة يتسم بها أبناء محافظتنا وهم بعيدين كل البعد عن هذه التصرفات الدخيلة المارقة والعدائية".