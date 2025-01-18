البنك المركزي يصدر بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب

نيوز – محلي

اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب.

وقال البنك المركزي في بيان تلقته نيوز، انه "يجب توخي الحذر في نقل وتداول التي تفيد بغلق منافذ الصرف"، مبينا انه "لم يصدر أي قرار او توجيه او تصريح بشأن غلق المنافذ او تحويلها إلى شركات صرافة".

وأضاف ان "بيان البنك الذي صدر مؤخراً ينص على توسيع انتشار منافذ النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق"، مشددا على "ضرورة "نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والتي تنشر على الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة".

وأكد ان "إعمامات البنك التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً".

وأعلنت رابطة منافذ دفع الرواتب في كافة وبجميع المحافظات، الاضراب عن العمل ابتداء من 20 كانون الثاني الجاري، أي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر التي تمثل فترة صرف الرواتب للموظفين والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، ما يعني ان الاضراب سيكون في فترة ذروة بحث المواطنين عن منافذ لسحب أموالهم من البطاقات.

وجاء اعلان الاضراب، احتجاجا على تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، والذي قال قبل أيام ان منافذ دفع الرواتب غير رسمية ونعمل على اغلاقها.