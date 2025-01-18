تسبب سرطان الثدي للرجال.. ابتعدوا عن الارجيلة والهرمونات في لعبة كمال الاجسام

نيوز – محلي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، عن ارتفاع الإصابة بسرطان الثدي بين الرجال في .

وقالت مديرة السيطرة على بالدائرة سندس عبد العادل لـ نيوز، ان "دائرتنا سجلت 9 إصابة بسرطان الثدي في وهي نسبة تعتبر اكثر من العام السابق"، مبينة ان "هذه الإصابات مقارنة مع النسبة السكاني في تعتبر طبيعية".

وأضافت ان "دائرتنا تحاول منع انتشار هذا المرض"، مشيرا الى ان "انتشاره لاسباب كثيرة هي العوامل الوراثية والنظام الغذائي الخاطئ والتدخين والارجيلة إضافة الى تعاطي الهورمونات في لعبة الأجسام دون الرجوع إلى طبيب".